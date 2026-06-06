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Шахрияр Алиев: "Были очень разочарованы решением УЕФА"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Июня 2026 14:41
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Шахрияр Алиев: "Были очень разочарованы решением УЕФА"

Капитан "Туран Товуза" Шахрияр Алиев прокомментировал решение УЕФА не допустить клуб к участию в Лиге конференций и выразил надежду на успешное рассмотрение апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Футболист признался, что решение европейского футбольного союза стало серьезным ударом для команды.

"Когда мы услышали это решение, были очень разочарованы. Оно так или иначе влияет на команду. На протяжении всего сезона мы много работали, приложили большие усилия, вошли в число призеров и завоевали путевку в еврокубки. Поэтому такое решение нас огорчает. Несмотря на это, мы сохраняем надежду и верим, что CAS отменит запрет", - заявил Алиев.

По словам капитана, даже в случае неблагоприятного решения команда не намерена опускать руки.

"Да, мы разочарованы, но даже если будет принято отрицательное решение, не станем падать духом. Будем снова бороться, играть и стремиться завоевать путевку в еврокубки. Сейчас не хотим думать о негативных сценариях", - отметил футболист.

Напомним, что ранее УЕФА принял решение не допускать "Туран Товуз" к участию в Лиге конференций. Азербайджанский клуб не согласился с вердиктом и обратился в CAS.

İdman.Biz
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