"Шамахы" расстался еще с одним футболистом

В футбольном клубе "Шамахы" произошло очередное кадровое изменение в межсезонье.

Как сообщает İdman.Biz, клуб покинул Равиль Гафаров.

Стороны приняли решение не продлевать контракт, срок действия которого подошел к концу.

Таким образом, Гафаров стал очередным игроком, покинувшим "Шамахы" за последние дни. Ранее клуб расстался с Билалом Исмаиловым, Руфатом Аббасовым, Каримом Росси, Эмилем Сулеймановым, Рамизом Мурадовым, Давудом Мансумовым, Абдуллой Рзаевым, Салимом Гашимовым, Родриго Фернандесом, Андреем Тырковяну, Арсеном Агджабейовым, Рафаэлем Махаррамли, Владиславом Веремеевым, Нихатом Мехралыевым и Сезаром Энрике.

Ожидается, что в ближайшее время клуб продолжит работу по формированию состава на новый сезон.