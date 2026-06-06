Танзанийский легионер покинул "Шамахы"

Футбольный клуб "Шамахы" продолжает кадровые изменения после завершения сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Шамахы", клуб расстался с Альфонсом Мабулой Мсангой.

Контракт 22-летнего футболиста истек, а стороны не достигли соглашения о его продлении.

Игрок сборной Танзании выступал за "Шамахы" с января прошлого года.

Напомним, что ранее клуб покинули Билал Исмайылов, Равиль Гафаров, Руфат Аббасов, Керим Росси, Эмиль Сулейманов, Рамиз Мурадов, Давуд Мансумов, Абдулла Рзаев, Салим Гашимов, Родриго Фернандес, Андрей Тырковяну, Арсен Агджабейов, Рафаэль Магеррамли, Владислав Веремеев, Нихат Мехралыев и Сезар Энрике.

Таким образом, "Шамахы" продолжает масштабное обновление состава перед новым сезоном.