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Джошгун Диниев может вернуться в "Зиря"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Июня 2026 16:34
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Джошгун Диниев может вернуться в "Зиря"

Полузащитник Джошгун Диниев, покинувший "Араз-Нахчыван", может продолжить карьеру в "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolpress.az, бакинский клуб проявляет интерес к футболисту.

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов хочет вновь видеть Диниева в своей команде. Ранее полузащитник уже выступал за "орлов" в 2021-2023 годах.

Сообщается, что интерес к футболисту также проявляют представители Первой лиги Турции, однако официальных предложений игрок пока не получил.

В завершившемся сезоне Диниев провел за "Араз-Нахчыван" 25 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

İdman.Biz
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