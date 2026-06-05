Скончался бывший президент "Нефтчи"

На 60-м году жизни скончался бывший президент футбольного клуба "Нефтчи" и Спортивно-оздоровительного центра "Нефтчи", экс-вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Садых Садыхов.

Как сообщает İdman.Biz, спортивный функционер оставил заметный след в истории азербайджанского спорта и футбола.

Именно в период его руководства "Нефтчи" трижды подряд становился чемпионом Азербайджана, а также вошел в историю как первый азербайджанский клуб, сумевший пробиться в основной этап еврокубкового турнира.

Коллектив İdman.Biz выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Allah rəhmət eləsin!