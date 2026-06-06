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Защитник "Туран Товуза": "Мы едем на чемпионат мира с большими амбициями"

ЧМ-2026
Новости
6 Июня 2026 14:01
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Защитник "Туран Товуза": "Мы едем на чемпионат мира с большими амбициями"

Защитник "Туран Товуза" и сборной Панамы Родерик Миллер заявил, что его национальная команда намерена достойно выступить на чемпионате мира 2026 года.

Футболист поделился ожиданиями от предстоящего мундиаля.

"Прежде всего мы хотим с гордостью представлять Панаму. Мы понимаем, что многие будут считать фаворитами другие сборные, но в футболе все решается на поле. Наша цель - быть конкурентоспособными в каждом матче, вписать новую страницу в историю нашей страны и показать, что Панама способна бороться с сильными командами. Мы едем на чемпионат мира не просто для участия, а с большими амбициями", - цитирует Миллера futbolinfo.az.

Футболист также прокомментировал поражение от Бразилии со счетом 2:6 в товарищеском матче.

"Бразилия еще раз доказала, что является одной из лучших команд мира. Результат оказался не таким, как мы хотели, но были и положительные моменты. Такие игры помогают увидеть свои ошибки и способствуют развитию. Мы получили очень ценный опыт перед чемпионатом мира", - отметил защитник.

Говоря о возможном недопуске "Туран Товуза" к еврокубкам из-за дела о договорных матчах 2019 года, Миллер подчеркнул, что не владеет всеми деталями ситуации.

"Честно говоря, я не знаю всех подробностей этого дела. Поэтому не считаю правильным комментировать его юридическую сторону. Могу лишь сказать, что все в клубе усердно работали ради достижения поставленных целей, и мы гордимся тем, чего добились на поле", - сказал панамец.

По поводу возможного решения Спортивного арбитражного суда футболист отметил, что доверяет клубу и специалистам, которые занимаются этим вопросом.

"Надеюсь, итог будет положительным, потому что команда заслужила этот шанс на поле. Но необходимо уважать процесс и дождаться окончательного решения", - добавил Миллер.

İdman.Biz
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