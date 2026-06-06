Премьер-министр Великобритании раскритиковал ФИФА из-за запрета на бутылки на ЧМ-2026

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подверг критике решение ФИФА запретить болельщикам проносить на матчи чемпионата мира 2026 года бутылки для воды.

Как сообщает İdman.Biz, ранее зрителям разрешалось приносить на стадионы прозрачные многоразовые бутылки объемом до одного литра, однако 2 июня этот пункт был исключен из регламента турнира.

В ФИФА объяснили нововведение соображениями безопасности, отметив, что запрет должен снизить риск травмирования игроков и зрителей.

Однако Стармер усомнился в таких аргументах.

"Это просто неправильно. Я не могу избавиться от мысли, что все это связано с желанием заработать деньги. Вам запрещают приносить свои бутылки, но при этом предлагают покупать воду уже на стадионе", - заявил глава британского правительства в интервью LBC.

Он также призвал руководство ФИФА пересмотреть свое решение.

"Я бы обратился к ФИФА с просьбой еще раз подумать об этом. Подумать о болельщиках. Это люди из самых разных слоев общества, которые уже тратят огромные деньги на поездку и билеты. Не нужно навязывать им дополнительные расходы", - подчеркнул Стармер.

Дополнительные вопросы вызывает и климатический фактор. По оценкам экспертов World Weather Attribution, часть матчей чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике может пройти в условиях экстремальной жары.