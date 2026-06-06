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Экс-наставник "Реала": "Месси ходит по полю, но его не могут остановить"

ЧМ-2026
Новости
6 Июня 2026 09:14
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Экс-наставник "Реала": "Месси ходит по полю, но его не могут остановить"

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины по футболу, бывший нападающий, главный тренер и спортивный директор "Реала" Хорхе Вальдано высказался об участии капитана "альбиселесте" Лионеля Месси в чемпионате мира 2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Вальдано отметил уникальные качества аргентинского форварда.

"Все пытаются остановить его с помощью науки, но пока никому это не удалось. Он словно ходит по полю, но его все равно невозможно сдержать. Он становится все медленнее, однако никто не может разгадать его приемы. Это необъяснимый футболист. За последние 20 лет он оставил неизгладимый след в футболе. Не знаю, повторится ли когда-нибудь нечто подобное", - заявил Вальдано.

По его словам, присутствие Месси на поле имеет огромное значение не только с игровой точки зрения.

"Одно его присутствие имеет большое значение. Партнеры по команде испытывают к нему чувства сильнее обычного восхищения. В Катаре это дало отличный результат. Одно дело защищать партнера по команде, другое - защищать друга. А помочь этому другу стать чемпионом мира - уже коллективная ответственность", - подчеркнул бывший тренер мадридского клуба.

İdman.Biz
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