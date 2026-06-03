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УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Мировой футбол
Новости
3 Июня 2026 14:23
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УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял окончательное решение по азербайджанскому футбольному клубу "Туран Товуз".

Как сообщает İdman.Biz, председатель Апелляционного органа УЕФА вынес решение о недопуске клуба к участию в Лиге конференций УЕФА сезона-2026/2027.

Согласно опубликованной информации, "Туран Товуз" признан не соответствующим критериям допуска, предусмотренным статьей 4.01(g) регламента турнира. Причиной названы прямое и/или косвенное участие в деятельности, связанной с организацией договорного матча или попыткой повлиять на исход встречи на национальном либо международном уровне.

Таким образом, азербайджанский клуб окончательно лишен права выступить в еврокубках в следующем сезоне.

Напомним, ранее “Туран Товуз” распространил заявление, в котором сообщил, что обратится в спортивно-арбитражный суд (CAS) в Лозанне, чтобы опротестовать решение УЕФА.

Напомним, что в 2019 году после расследования договорных матчей в Первом дивизионе Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) пожизненно отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, семерых игроков "Туран Товуза" - Санана Годжаева, Мисира Рустамова, Эмина Багирова, Илькина Садыгова, Руфата Мамедова, Элтая Тагиева и Шахина Гулузаде.

İdman.Biz
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