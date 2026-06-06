Тухель разрешил игрокам сборной Англии менять клубы во время ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что футболисты национальной команды смогут оформлять трансферы во время чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, немецкий специалист подчеркнул, что не намерен мешать игрокам в вопросах продолжения карьеры, если это не будет мешать подготовке команды к матчам.

"Если у кого-то появится возможность совершить трансфер, мы не будем этому препятствовать, но это должно соответствовать нашему графику и нашим целям, которые заключаются в том, чтобы быть сосредоточенными и готовиться к встречам", - заявил Тухель.

При этом наставник отметил, что в дни, непосредственно предшествующие матчам, любые подобные вопросы будут под запретом.

"На предпоследний и последний день перед матчем - запрет", - подчеркнул главный тренер.

Тухель также сообщил, что пока никто из футболистов не обращался к нему по поводу возможного перехода в другой клуб во время турнира.

"Мы готовы провести любое медицинское обследование, если это потребуется. Мы всегда рады помочь прояснить ситуацию с игроком", - добавил он.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Англии сыграет против Хорватии, Ганы и Панамы.