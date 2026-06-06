Месси, Роналду и Очоа установят рекорд чемпионатов мира

Лионель Месси, Криштиану Роналду и Гильермо Очоа могут установить уникальный рекорд в истории чемпионатов мира.

Как сообщает İdman.Biz, капитаны сборных Аргентины и Португалии, а также вратарь национальной команды Мексики имеют шанс принять участие в шестом чемпионате мира в своей карьере.

Если все трое сыграют на ЧМ-2026, то станут первыми футболистами в истории, выступившими на шести мундиалях.

До сих пор рекорд составлял пять чемпионатов мира. Его вместе с Месси, Роналду и Очоа делили Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес, Андрес Гуардадо, Лотар Маттеус и Джанлуиджи Буффон.

Ранее стало известно, что Очоа включен в состав сборной Мексики на чемпионат мира 2026 года. После турнира 39-летний голкипер планирует завершить профессиональную карьеру.