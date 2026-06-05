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ФИФА запретила вувузелы на чемпионате мира 2026 года - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
5 Июня 2026 12:15
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ФИФА запретила вувузелы на чемпионате мира 2026 года

ФИФА обновила правила поведения на стадионах чемпионата мира 2026 года и уведомила владельцев билетов о новых требованиях.

Как сообщает İdman.Biz, согласно новым правилам, болельщикам запрещено проносить на арены вувузелы, свистки, сирены и другие устройства, создающие чрезмерный шум.

Под запрет также попали лазерные указки и аналогичные устройства, излучающие световые лучи.

Кроме того, зрителям не разрешат проносить на стадионы бутылки с водой, стаканы, банки и другие подобные емкости.

Напомним, что вувузелы стали одним из главных символов чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Однако наряду с созданием особой атмосферы эти инструменты регулярно подвергались критике из-за монотонного звука, напоминающего жужжание роя пчел.

İdman.Biz
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