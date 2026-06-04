Кайл Уокер раскритиковал оборону сборной Англии перед ЧМ-2026

Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер выразил обеспокоенность состоянием обороны национальной команды накануне чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, футболист, выступающий за "Милан" на правах аренды, заявил, что не уверен в надежности нынешней линии защиты англичан.

"Если посмотреть на нашу оборону, никто не показывал действительно высокий уровень на протяжении длительного времени. Не знаю, можно ли полностью доверять такой защите. У меня есть вопросы по некоторым футболистам, хотя я не главный тренер. Люк Шоу и Гарри Магуайр провели хороший сезон, но их не взяли на чемпионат мира. Считаю, что они заслуживали поездки на турнир", - сказал Уокер.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата мира сборная Англии сыграет против Хорватии, Ганы и Панамы.