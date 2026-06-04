На ЧМ-2026 введут новый жест для сообщений о расизме

На чемпионате мира по футболу 2026 года будет использоваться новый протокол реагирования на проявления расизма.

Как сообщает İdman.Biz, об этом рассказал британский журналист Генри Уинтер.

По его информации, футболисты, столкнувшиеся с расистскими оскорблениями на поле или трибунах, смогут подать специальный сигнал арбитру, скрестив руки в форме буквы X.

Этот жест станет основанием для запуска трехэтапного антирасистского протокола ФИФА. Сначала судья остановит матч и через систему оповещения предупредит зрителей о недопустимости подобных действий.

Если инцидент повторится, встреча может быть прервана на 15 минут. В случае дальнейшего нарушения арбитр получит право окончательно остановить матч.

Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.