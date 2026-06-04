4 Июня 2026
RU

ДР Конго сыграла вничью с Данией перед стартом ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
4 Июня 2026 00:58
62
ДР Конго сыграла вничью с Данией перед стартом ЧМ-2026

Сборная ДР Конго провела товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, команда встретилась со сборной Дании на стадионе "Морис Дюфран" в бельгийском Льеже.

Встреча завершилась без забитых мячей - 0:0. Несмотря на ряд опасных моментов, ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника.

Для сборной ДР Конго этот матч стал частью подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

На групповом этапе мирового первенства африканская команда сыграет в группе K вместе со сборными Португалии, Колумбии и Узбекистана.

Сборная Дании участия в чемпионате мира не примет, уступив Чехии в решающем стыковом матче за путевку на турнир.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Манчестер Сити" стал лидером по числу игроков на ЧМ-2026
09:43
ЧМ-2026

"Манчестер Сити" стал лидером по числу игроков на ЧМ-2026

Английский клуб делегирует на турнир сразу 19 футболистов

Матчи ЧМ-2026 будут останавливать из-за молний
09:13
ЧМ-2026

Матчи ЧМ-2026 будут останавливать из-за молний

ФИФА утвердила специальный погодный протокол для турнира в Северной Америке

ESPN назвал лучших молодых игроков ЧМ-2026
04:12
ЧМ-2026

ESPN назвал лучших молодых игроков ЧМ-2026

Ламин Ямаль возглавил рейтинг главных юных звезд турнира
Сборная Ирана получила визы для участия в ЧМ-2026
3 Июня 21:56
ЧМ-2026

Сборная Ирана получила визы для участия в ЧМ-2026

Игрокам национальной команды оформили документы в ускоренном порядке

Сборная Германии отправилась на чемпионат мира обычным рейсом
3 Июня 09:28
ЧМ-2026

Сборная Германии отправилась на чемпионат мира обычным рейсом

Футболисты летели в США вместе с гражданскими пассажирами

Футболист "Сабаха" не попал в заявку Узбекистана на ЧМ-2026
2 Июня 17:49
ЧМ-2026

Футболист "Сабаха" не попал в заявку Узбекистана на ЧМ-2026

Умарали Рахмоналиев не вошел в окончательный состав национальной команды

Самое читаемое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра
1 Июня 10:29
Другое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра

Министр молодежи и спорта Азербайджана подвел итоги крупных международных событий, новых проектов и роста интереса к массовому спорту в стране

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира
1 Июня 23:12
Баскетбол

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира - ОБНОВЛЕНО

Команда Ратомира Делича провела второй матч на турнире в Варшаве