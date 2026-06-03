Сборная Ирана получила визы для участия в ЧМ-2026

Сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на IRIB, об этом заявил посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде.

По его словам, визы для игроков национальной команды были оформлены в течение 48 часов без необходимости личного присутствия футболистов и сдачи отпечатков пальцев в посольстве Мексики.

Ранее участие сборной Ирана в мировом первенстве оказалось под вопросом из-за напряженных отношений между Ираном и США. Изначально планировалось, что тренировочная база команды будет располагаться в американском штате Аризона.

Однако иранская сторона обратилась в ФИФА с просьбой перенести базу в Мексику, сославшись на вопросы безопасности. Позже президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что запрос был одобрен.

Напомним, чемпионат мира - 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики.