Катар объявил окончательный состав на чемпионат мира - 2026

Сборная Катара опубликовала окончательный состав на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Как сообщает İdman.Biz, заявка национальной команды была опубликована в социальной сети X.

В окончательный состав вошли 26 футболистов. Среди вратарей в заявку попали Салах Закария ("Аль-Духаиль"), Мешаал Баршам ("Аль-Садд") и Махмуд Абунада ("Аль-Райян").

Лидерами атаки команды станут Акрам Афиф ("Аль-Садд"), Алмоез Али ("Аль-Духаиль"), Эдмилсон Жуниор ("Аль-Духаиль") и Хасан Аль-Хайдос ("Аль-Садд").

На групповом этапе чемпионата мира сборная Катара сыграет в группе B вместе с Канадой, Швейцарией и Боснией и Герцеговиной.