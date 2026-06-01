Месси пропустит товарищеский матч перед чемпионатом мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сыграет в товарищеском матче против Гондураса перед стартом чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, об этом рассказал журналист Гастон Эдуль.

По его информации, Месси пропустит встречу, которая состоится 7 июня, из-за легкого повреждения.

При этом ожидается, что капитан аргентинской сборной полностью восстановится к первому матчу команды на чемпионате мира.

На групповом этапе мирового первенства Аргентина встретится со сборными Алжира (17 июня), Австрии (22 июня) и Иордании (28 июня).