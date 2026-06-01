1 Июня 2026
RU

Месси пропустит товарищеский матч перед чемпионатом мира

ЧМ-2026
Новости
1 Июня 2026 11:39
5
Месси пропустит товарищеский матч перед чемпионатом мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сыграет в товарищеском матче против Гондураса перед стартом чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, об этом рассказал журналист Гастон Эдуль.

По его информации, Месси пропустит встречу, которая состоится 7 июня, из-за легкого повреждения.

При этом ожидается, что капитан аргентинской сборной полностью восстановится к первому матчу команды на чемпионате мира.

На групповом этапе мирового первенства Аргентина встретится со сборными Алжира (17 июня), Австрии (22 июня) и Иордании (28 июня).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Австралии объявила состав на ЧМ‑2026
07:20
ЧМ-2026

Сборная Австралии объявила состав на ЧМ‑2026

На чемпионате мира сборная Австралии в группе D сыграет с США, Турцией и Парагваем
Чехия объявила итоговый состав на ЧМ‑2026
01:50
ЧМ-2026

Чехия объявила итоговый состав на ЧМ‑2026

Команда Мирослава Коубека сыграет в группе A со сборными Мексики, ЮАР и Южной Кореи
Инфантино: "ЧМ-2026 станет величайшим турниром в истории"
30 Мая 05:16
ЧМ-2026

Инфантино: "ЧМ-2026 станет величайшим турниром в истории"

Президент ФИФА высказался о предстоящем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике

"Сантос" сделал заявление о травме Неймара
28 Мая 22:50
ЧМ-2026

"Сантос" сделал заявление о травме Неймара

Из-за повреждения Неймар может пропустить первый матч сборной на мировом первенстве
Игрок сборной Саудовской Аравии пропустил сборы перед ЧМ-2026 из-за кражи паспорта
28 Мая 05:33
ЧМ-2026

Игрок сборной Саудовской Аравии пропустил сборы перед ЧМ-2026 из-за кражи паспорта

"Сюрприз" ждал футболиста после свадьбы

Дроны над базой сборной Англии на ЧМ-2026 будут сбивать
27 Мая 18:26
ЧМ-2026

Дроны над базой сборной Англии на ЧМ-2026 будут сбивать

Команда примет беспрецедентные меры безопасности из-за угрозы шпионажа

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
29 Мая 14:33
Мировой футбол

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью İdman.Biz с новым главным тренером баскетбольного "Сабаха"