Сборная Австралии объявила состав на ЧМ‑2026

Сборная Австралии объявила заявку на чемпионата мира по футболу‑2026.

Как сообщает İdman.Biz, на чемпионате мира сборная Австралии в группе D сыграет с США, Турцией и Парагваем. В заявку команды вошло 26 футболистов:

Вратари: Патрик Бич, Пол Иззо, Мэтью Райан;

Защитники: Азиз Бехич, Джордан Бос, Кэмерон Берджесс, Алессандро Чиркати, Милош Дегенек, Джейсон Джерия, Лукас Херрингтон, Кай Трюин, Харри Суттар;

Полузащитники: Джейкоб Итальяно, Кэмерон Девлин, Айдин Хрустич, Джексон Ирвайн, Коннор Меткалф, Эйден О’Нил, Пол Окон‑Энгстлер, Кристиан Вольпато, Нестори Иранкунда, Мэтью Лекки, Авер Мабил;

Нападающие: Нишан Вилупиллай, Мохамед Туре, Тете Енги.