28 Мая 2026 05:33
Игрок сборной Саудовской Аравии пропустил сборы перед ЧМ-2026 из-за кражи паспорта

Игрок сборной Саудовской Аравии Сауд Абдулхамид не смог присоединиться к команде на сборах перед ЧМ-2026 из-за утери паспорта.

"Федерация футбола Саудовской Аравии желает предоставить официальную информацию относительно задержки прибытия Сауда Абдулхамида в тренировочный лагерь национальной сборной в рамках продолжающейся подготовки к финальной стадии ЧМ-2026.

Игрок не смог вылететь в Эр-Рияд, как планировалось, после того как в Амстердаме, где он находился со своей семьей на церемонии бракосочетания, был взломан его личный автомобиль. В результате инцидента были утеряны личные вещи, включая паспорт.

Федерация футбола Саудовской Аравии координирует свои действия с министерством спорта для контроля за ходом расследования, а также работает с посольством Королевства Саудовская Аравия в Нидерландах над выдачей необходимых документов, которые позволят игроку присоединиться к команде.

Федерация футбола Саудовской Аравии выражает полную поддержку Сауду Абдулхамиду в сложившихся обстоятельствах и ожидает его безопасного прибытия в лагерь национальной сборной", — приводит İdman.Biz заявление федерации на странице в социальной сети X.

Сборная Саудовской Аравии в группе на ЧМ-2026 сыграет с Испанией, Кабо-Верде и Уругваем.

