Лука Модрич завершит карьеру после ЧМ-2026

Полузащитник сборной Хорватии и "Милана" Лука Модрич готовится завершить профессиональную карьеру после чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Николо Скира, 40-летний хавбек официально объявит о завершении карьеры после мундиаля, который станет для него последним крупным турниром.

Модрич начал профессиональную карьеру в 2002 году. За это время он выступал за загребское "Динамо", "Тоттенхэм", "Реал" и "Милан".

За клубы и сборную хорватский полузащитник провел 1128 матчей.

За карьеру Модрич завоевал 33 трофея. В составе "Реала" он шесть раз выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

В 2018 году хорват стал обладателем "Золотого мяча", а также был признан лучшим футболистом года по версиям ФИФА и УЕФА.

В том же году Модрич вместе со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира.