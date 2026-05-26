Продажи билетов на ЧМ-2026 идут хуже ожиданий

В США возникли опасения вокруг продаж билетов на чемпионат мира-2026.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Newsweek, спрос на некоторые матчи турнира оказался ниже ожидаемого.
По данным источника, аналитики связывают ситуацию с ценовой политикой ФИФА и динамической системой формирования стоимости билетов.
Больше всего непроданных билетов на данный момент остается на матчи группового этапа в Атланте - 5414.
Далее в списке идут Филадельфия (4402), Лос-Анджелес (4230) и Сан-Франциско (4217).
Отмечается, что высокие цены и постоянно меняющаяся стоимость билетов вызывают недовольство среди болельщиков.
При этом организаторы рассчитывают, что ближе к старту турнира интерес к матчам значительно возрастет.
Напомним, что чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.