Сборная Ирана перенесла базу на ЧМ-2026 из США в Мексику

Сборная Ирана во время чемпионата мира 2026 года будет базироваться в Мексике, а не в США.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, ФИФА одобрила просьбу иранской стороны о переносе тренировочного лагеря из американского Тусона в мексиканский город Тихуана.

По информации источника, такое решение позволит избежать возможных сложностей с визами. Кроме того, команда сможет напрямую летать в Мексику рейсами Iran Air.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Ирана проведет первые два матча в Лос-Анджелесе. 15 июня команда встретится с Новой Зеландией, а 21 июня сыграет против Бельгии.

Заключительный матч группы иранцы проведут 26 июня в Сиэтле против сборной Египта.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.