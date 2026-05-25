25 Мая 2026
Два футболиста из Премьер-лиги Азербайджана сыграют на ЧМ-2026

25 Мая 2026 17:38
Сразу два футболиста, выступающие в Премьер-лиге Азербайджана, примут участие в чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, полузащитник "Сабаха" Умарали Рахмоналиев сыграет на турнире в составе сборной Узбекистана, а защитник "Туран Товуза" Родерик Миллер отправится на мундиаль вместе с национальной командой Панамы.

На данный момент именно они являются единственными представителями чемпионата Азербайджана, которые гарантировали себе участие в мировом первенстве.

Для азербайджанской Премьер-лиги это станет редким случаем присутствия действующих игроков местного чемпионата на чемпионате мира.

Отметим, что чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

