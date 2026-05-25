ФИФА приняла решение по участию сборной Конго на ЧМ-2026

Неопределенность вокруг участия сборной ДР Конго в чемпионате мира-2026 официально снята.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам встречи между Федерацией футбола Конго (FECOFA) и ФИФА было подтверждено, что футболисты и представители национальной команды соблюдают санитарные требования, действующие в США.

После этого сборной рекомендовали продолжить подготовку к мировому первенству.

В заявлении также отмечается, что ФИФА может рассмотреть вопрос компенсации болельщикам, которые уже приобрели билеты на турнир, но не смогли получить американские визы.

Ранее участие сборной Конго в чемпионате мира оказалось под вопросом из-за опасений, связанных с распространением вируса Эбола и общей эпидемиологической ситуацией.

При этом футболистам и членам делегации рекомендовано строго соблюдать правила изоляции и санитарного контроля во время подготовки к турниру.