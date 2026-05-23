23 Мая 2026
RU

Тухель объяснил вызов форварда "Аль-Ахли" в сборную Англии на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
23 Мая 2026 02:56
17
Тухель объяснил вызов форварда "Аль-Ахли" в сборную Англии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал решение включить нападающего саудовского "Аль-Ахли" Айвана Тони в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, немецкий специалист подробно объяснил, почему сделал выбор в пользу 30-летнего форварда.

"Я получил фантастические отзывы от его тренера, который был моим игроком. Он по-прежнему показывает потрясающие результаты. У него есть качества, необходимые, когда нужно забить гол. Тони может отвлекать внимание от других нападающих. Айван обладает природным чутьем в штрафной и является прирожденным завершителем атак. Он хорош при исполнении стандартных положений. И, конечно же, Тони - первоклассный исполнитель пенальти", - заявил Тухель.

Отметим, что "Аль-Ахли" возглавляет Маттиас Яйссле, с которым Тухель ранее работал в молодежной команде "Штутгарта".

В нынешнем сезоне Айван Тони провел 49 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и сделал 11 результативных передач.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

На ЧМ-2026 появятся мячи с сенсорами и системой слежения
22 Мая 17:26
ЧМ-2026

На ЧМ-2026 появятся мячи с сенсорами и системой слежения

Новая технология поможет VAR фиксировать касания и офсайды в реальном времени

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
Магуайр не включен в состав Англии на ЧМ, футболист шокирован этой новостью
22 Мая 03:30
ЧМ-2026

Магуайр не включен в состав Англии на ЧМ, футболист шокирован этой новостью

В общей сложности на счету Магуайра 66 матчей и семь голов за сборную
Норвегия объявила состав на чемпионат мира-2026
22 Мая 01:30
ЧМ-2026

Норвегия объявила состав на чемпионат мира-2026

Главный тренер команды Столе Сольбаккен включил в окончательный состав 26 футболистов
LEGO показала закулисные кадры рекламы чемпионата мира
21 Мая 16:23
ЧМ-2026

LEGO показала закулисные кадры рекламы чемпионата мира - ФОТО/ВИДЕО

Компания ответила на слухи об ИИ-видео с Месси и Роналду

Сборная Египта объявила состав на чемпионат мира-2026
21 Мая 02:11
ЧМ-2026

Сборная Египта объявила состав на чемпионат мира-2026

Мохамед Салах вошел в окончательную заявку команды

Самое читаемое

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
20 Мая 15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"