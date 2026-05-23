Тухель объяснил вызов форварда "Аль-Ахли" в сборную Англии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал решение включить нападающего саудовского "Аль-Ахли" Айвана Тони в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, немецкий специалист подробно объяснил, почему сделал выбор в пользу 30-летнего форварда.

"Я получил фантастические отзывы от его тренера, который был моим игроком. Он по-прежнему показывает потрясающие результаты. У него есть качества, необходимые, когда нужно забить гол. Тони может отвлекать внимание от других нападающих. Айван обладает природным чутьем в штрафной и является прирожденным завершителем атак. Он хорош при исполнении стандартных положений. И, конечно же, Тони - первоклассный исполнитель пенальти", - заявил Тухель.

Отметим, что "Аль-Ахли" возглавляет Маттиас Яйссле, с которым Тухель ранее работал в молодежной команде "Штутгарта".

В нынешнем сезоне Айван Тони провел 49 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и сделал 11 результативных передач.