Норвегия объявила состав на чемпионат мира-2026

Сборная Норвегии официально объявила заявку на чемпионат мира-2026, сообщает İdman.Biz. Главный тренер команды Столе Сольбаккен включил в окончательный состав 26 футболистов. Капитаном норвежской сборной является полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор, а главной звездой команды считается нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.
Состав сборной Норвегии:
Вратари: Эрьян Нюланд ("Севилья"), Эгиль Сельвик ("Уотфорд"), Сандер Тангвик ("Гамбург");
Защитники: Юлиан Рюэрсон ("Боруссия" Дортмунд), Кристоффер Айер ("Брентфорд"), Лео Эстигор ("Дженоа"), Давид Меллер Вольф ("Вулверхэмптон"), Маркус Хольмгрен Педерсен ("Торино"), Торбьорн Хеггем ("Болонья"), Фредрик Андре Бьоркан ("Буде-Глимт"), Хенрик Фальхенер ("Викинг"), Сондре Лангос ("Дерби Каунти");
Полузащитники: Мартин Эдегор ("Арсенал"), Сандер Берге ("Фулхэм"), Патрик Берг ("Буде-Глимт"), Кристиан Торстведт ("Сассуоло"), Мортен Торсбю ("Кремонезе"), Телло Осгор ("Рейнджерс"), Андреас Шельдеруп ("Бенфика"), Йенс Петтер Хауге ("Буде-Глимт"), Фредрик Аурснес ("Бенфика");
Нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Александер Серлот ("Атлетико"), Йорген Странд Ларсен ("Кристал Пэлас"), Оскар Бобб ("Фулхэм"), Антонио Нуса ("РБ Лейпциг").