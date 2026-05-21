LEGO показала закулисные кадры рекламы чемпионата мира - ФОТО/ВИДЕО

21 Мая 2026 16:23
LEGO показала закулисные кадры рекламы чемпионата мира

Компания LEGO опубликовала новое видео после обсуждений вокруг рекламы с участием Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Как сообщает İdman.Biz, в интернете распространились версии о том, что в съемках использовались дублеры или искусственный интеллект. После этого LEGO представила ролик с кадрами со съемочной площадки.

"Все еще думаете, что это искусственный интеллект? Посмотрите реальные закулисные кадры", - говорится в публикации компании.

В рекламе четыре звездных футболиста появляются рядом с собранным из LEGO кубком чемпионата мира. Кампания получила название Everyone Wants a Piece и посвящена продвижению специальной коллекции LEGO перед чемпионатом мира 2026 года.

