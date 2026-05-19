Криштиану Роналду сыграет на шестом чемпионате мира - ФОТО

19 Мая 2026 16:28
Криштиану Роналду сыграет на шестом чемпионате мира - ФОТО

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил состав команды на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, в список футболистов, вызванных на турнир, вошел и Криштиану Роналду.

Для 41-летнего нападающего этот чемпионат мира станет шестым в карьере. Ранее португалец выступал на мундиалях 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

В окончательную заявку сборной Португалии вошли Диогу Кошта, Жозе Са, Руй Силва, Рикарду Велью, Диогу Далот, Матеуш Нунес, Нелсон Семеду, Жоау Канселу, Нуну Мендеш, Гонсалу Инасиу, Ренату Вейга, Рубен Диаш, Томаш Араужу, Рубен Невеш, Самуэл Кошта, Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Феликс, Тринкан, Франсишку Консейсау, Педру Нету, Рафаэль Леау, Гонсалу Гедеш, Гонсалу Рамуш и Криштиану Роналду.

İdman.Biz
Опубликована заявка сборной Турции на чемпионат мира
18 Мая 22:35
ЧМ-2026

Турция сыграет в группе D с командами США, Парагвая и Австралии
МИД Ирана подтвердил участие республики в ЧМ-2026
18 Мая 21:58
ЧМ-2026

Сборная Ирана сыграет в группе G с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии
Ямаль пропустит начало чемпионата мира
18 Мая 19:14
ЧМ-2026

Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля
Фермин Лопес рискует пропустить чемпионат мира - 2026
18 Мая 18:09
ЧМ-2026

Полузащитник "Барселоны" получил серьезную травму стопы
Иран до сих пор ожидает визы в США. До начала ЧМ-2026 остается всего месяц
17 Мая 21:35
ЧМ-2026

Сборная Ирана по футболу отправится в понедельник на тренировочный сбор в Турцию
Китай добился огромной скидки на трансляции чемпионата мира
16 Мая 14:13
ЧМ-2026

Стороны договорились о сделке незадолго до старта турнира

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше
14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"
17 Мая 05:22
Мировой футбол

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года
"Аль-Наср" проиграл "Гамба Осаке" в финале Лиги чемпионов АФК 2 - ВИДЕО
17 Мая 00:00
Мировой футбол

Роналду провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями