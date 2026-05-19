Криштиану Роналду сыграет на шестом чемпионате мира - ФОТО

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил состав команды на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, в список футболистов, вызванных на турнир, вошел и Криштиану Роналду.

Для 41-летнего нападающего этот чемпионат мира станет шестым в карьере. Ранее португалец выступал на мундиалях 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

В окончательную заявку сборной Португалии вошли Диогу Кошта, Жозе Са, Руй Силва, Рикарду Велью, Диогу Далот, Матеуш Нунес, Нелсон Семеду, Жоау Канселу, Нуну Мендеш, Гонсалу Инасиу, Ренату Вейга, Рубен Диаш, Томаш Араужу, Рубен Невеш, Самуэл Кошта, Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Феликс, Тринкан, Франсишку Консейсау, Педру Нету, Рафаэль Леау, Гонсалу Гедеш, Гонсалу Рамуш и Криштиану Роналду.