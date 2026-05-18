Опубликована заявка сборной Турции на чемпионат мира

18 Мая 2026 22:35
Турецкая футбольная федерация на официальном сайте опубликовала расширенную заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике, сообщает İdman.Biz.

Вратари: Алтай Байындыр ("Манчестер Юнайтед"), Эрсин Дестаноглу ("Бешикташ"), Мерт Гюнок ("Фенербахче"), Мухаммед Шенгезер ("Истанбул Башакшехир"), Угурджан Чакыр ("Галатасарай").

Защитники: Абдюлькерим Бардакджи ("Галатасарай"), Ахметджан Каплан ("НЕК Неймеген"), Чаглар Сëюнджю ("Фенербахче"), Эрен Эльмалы ("Галатасарай"), Ферди Кадыоглу ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Мерих Демирал ("Аль-Ахли" Джидда), Мерт Мюльдюр ("Фенербахче"), Мустафа Эскихеллач ("Трабзонспор"), Озан Кабак ("Хоффенхайм"), Самет Акайдын ("Ризеспор"), Юсуф Акчичек ("Аль-Хиляль"), Зеки Челик ("Рома").

Полузащитники: Атакан Каразор ("Штутгарт"), Демир Эге Тыкназ ("Брага"), Хакан Чалханоглу ("Интер"), Исмаиль Юксек ("Фенербахче"), Каан Айхан ("Галатасарай"), Оркун Кёкчю ("Бешикташ"), Салих Озджан ("Боруссия" Дортмунд).

Нападающие: Араль Шимшир ("Мидтьюлланн"), Арда Гюлер ("Реал" Мадрид), Барыш Йылмаз ("Галатасарай"), Джан Узун ("Айнтрахт" Франкфурт), Дениз Гюль ("Порту"), Ирфан Джан Кахведжи ("Касымпаша"), Кенан Йылдыз ("Ювентус"), Керем Актюркоглу ("Фенербахче"), Огуз Айдын ("Фенербахче"), Юнус Акгюн ("Галатасарай"), Юсуф Сары ("Истанбул Башакшехир").

На чемпионате мира – 2026 сборная Турции сыграет в группе D с командами США, Парагвая и Австралии.

