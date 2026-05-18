МИД Ирана подтвердил участие республики в ЧМ-2026

Футбольная сборная Ирана примет участие в чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Как передает İdman.Biz, об этом заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, решение об участии команды в турнире в США, с которой Иран находится в состоянии вооруженного конфликта, принято после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) дала гарантии соблюдения всех прав иранских спортсменов.

"Решение об участии сборной Ирана в чемпионате мира принято на основе оценок Министерства спорта и молодежи и футбольной федерации. В Турции состоялась хорошая встреча представителей Федерации футбола Ирана и высокопоставленных руководителей ФИФА. Нам было гарантировано, что ФИФА приложит все усилия для обеспечения соблюдения хозяевами турнира регламентов", - отметил он.

Сборная Ирана сыграет в группе G с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Все матчи групповой стадии Иран сыграет в США.