18 Мая 2026
RU

Фермин Лопес рискует пропустить чемпионат мира - 2026

ЧМ-2026
Новости
18 Мая 2026 18:09
7
Фермин Лопес рискует пропустить чемпионат мира - 2026

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес может пропустить чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, 23-летний футболист получил травму в последнем матче и не смог продолжить игру после перерыва из-за сильной боли в пятой плюсневой кости правой стопы.

Сегодня игрок должен пройти медицинское обследование, после которого станут известны степень тяжести повреждения и сроки восстановления.

По предварительным данным, прогнозы остаются неутешительными. Из-за этого участие испанского хавбека в чемпионате мира оказалось под вопросом.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Иран до сих пор ожидает визы в США. До начала ЧМ-2026 остается всего месяц
17 Мая 21:35
ЧМ-2026

Иран до сих пор ожидает визы в США. До начала ЧМ-2026 остается всего месяц

Сборная Ирана по футболу отправится в понедельник на тренировочный сбор в Турцию
Китай добился огромной скидки на трансляции чемпионата мира
16 Мая 14:13
ЧМ-2026

Китай добился огромной скидки на трансляции чемпионата мира

Стороны договорились о сделке незадолго до старта турнира

Шакира выпустила официальный гимн ЧМ-2026
16 Мая 00:57
ЧМ-2026

Шакира выпустила официальный гимн ЧМ-2026

На финале турнира певица выступит вместе с Мадонной и BTS
Франция представила заявку на чемпионат мира в стиле кино - ВИДЕО
15 Мая 16:51
ЧМ-2026

Франция представила заявку на чемпионат мира в стиле кино - ВИДЕО

Команда Дидье Дешама отказалась от классического анонса состава

Легендарный вратарь сборной Мексики сделал эмоциональное заявление перед ЧМ-2026 - ФОТО
15 Мая 12:41
ЧМ-2026

Легендарный вратарь сборной Мексики сделал эмоциональное заявление перед ЧМ-2026 - ФОТО

Легенда Мексики готовится к шестому чемпионату мира

Дидье Дешам объявил состав Франции на ЧМ-2026
14 Мая 23:42
ЧМ-2026

Дидье Дешам объявил состав Франции на ЧМ-2026

Главной неожиданностью заявки стало отсутствие полузащитника "Реала" Эдуардо Камавинга

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше