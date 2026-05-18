Фермин Лопес рискует пропустить чемпионат мира - 2026

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес может пропустить чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, 23-летний футболист получил травму в последнем матче и не смог продолжить игру после перерыва из-за сильной боли в пятой плюсневой кости правой стопы.

Сегодня игрок должен пройти медицинское обследование, после которого станут известны степень тяжести повреждения и сроки восстановления.

По предварительным данным, прогнозы остаются неутешительными. Из-за этого участие испанского хавбека в чемпионате мира оказалось под вопросом.