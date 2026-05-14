15 Мая 2026
RU

Дидье Дешам объявил состав Франциb на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
14 Мая 2026 23:42
32
Дидье Дешам объявил состав Франциb на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил окончательный список из 26 футболистов на чемпионат мира-2026, сообщает İdman.Biz.

Сборная Франции считается одним из главных фаворитов турнира. "Трехцветные" выиграли чемпионат мира в 2018 году и дошли до финала турнира в 2022-м, где уступили Аргентине.

Главной неожиданностью заявки стало отсутствие полузащитника "Реала" Эдуардо Камавинги, который не попал в итоговый список. Также вне состава остался нападающий Рандаль Коло Муани.

Полный состав сборной Франции на ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

Вратари: Майк Меньян, Брис Самба, Робин Риссер;

Защитники: Жюль Кунде, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Мало Гюсто, Ибраима Конате, Тео Эрнандес, Лукас Эрнандес, Максенс Лакруа;

Полузащитники: Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Ману Коне, Уоррен Заир-Эмери, Н’Голо Канте;

Нападающие: Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Майкл Олисе, Райан Шерки, Магнес Аклиуш, Маркус Тюрам, Брэдли Баркола, Жан-Филипп Матета.

Сборная Франции выступит в группе I, где сыграет против Сенегала, Ирака и Норвегии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Иран потребовал от ФИФА запретить ЛГБТ-флаги на матчах ЧМ-2026
14 Мая 17:21
ЧМ-2026

Иран потребовал от ФИФА запретить ЛГБТ-флаги на матчах ЧМ-2026

Тегеран также выступил против баннеров с лозунгом "Женщина, жизнь, свобода"
Мадонна, Шакира и BTS устроят историческое шоу в финале ЧМ-2026
14 Мая 12:26
ЧМ-2026

Мадонна, Шакира и BTS устроят историческое шоу в финале ЧМ-2026

ФИФА впервые готовит программу в стиле "Супербоул" во время перерыва решающего матча

Капитан "Реала" Карвахаль не попал в расширенный лист Испании на ЧМ-2026
13 Мая 09:28
ЧМ-2026

Капитан "Реала" Карвахаль не попал в расширенный лист Испании на ЧМ-2026

Окончательный состав из 26 игроков будет объявлен 25 мая
Босния и Герцеговина объявила окончательный состав на чемпионат мира 2026 года
11 Мая 20:45
ЧМ-2026

Босния и Герцеговина объявила окончательный состав на чемпионат мира 2026 года

Команда Сергея Барбареза определилась с заявкой на мировое первенство

Месси вошел в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2026
11 Мая 19:54
ЧМ-2026

Месси вошел в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2026

Действующие чемпионы мира определились со списком из 55 футболистов

В сборной Ирана выдвинули десять условий для участия в чемпионате мира-2026
9 Мая 23:10
ЧМ-2026

В сборной Ирана выдвинули десять условий для участия в чемпионате мира-2026

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"
12 Мая 18:42
Мировой футбол

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"

Сделка по покупке клуба оценивается в 450 млн евро

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" сыграют за чемпионство
12 Мая 10:22
Мировой футбол

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" сыграют за чемпионство

Роналду поборется за титул в Эр-Рияде