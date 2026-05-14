Дидье Дешам объявил состав Франциb на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил окончательный список из 26 футболистов на чемпионат мира-2026, сообщает İdman.Biz.

Сборная Франции считается одним из главных фаворитов турнира. "Трехцветные" выиграли чемпионат мира в 2018 году и дошли до финала турнира в 2022-м, где уступили Аргентине.

Главной неожиданностью заявки стало отсутствие полузащитника "Реала" Эдуардо Камавинги, который не попал в итоговый список. Также вне состава остался нападающий Рандаль Коло Муани.

Полный состав сборной Франции на ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

Вратари: Майк Меньян, Брис Самба, Робин Риссер;

Защитники: Жюль Кунде, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Мало Гюсто, Ибраима Конате, Тео Эрнандес, Лукас Эрнандес, Максенс Лакруа;

Полузащитники: Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Ману Коне, Уоррен Заир-Эмери, Н’Голо Канте;

Нападающие: Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Майкл Олисе, Райан Шерки, Магнес Аклиуш, Маркус Тюрам, Брэдли Баркола, Жан-Филипп Матета.

Сборная Франции выступит в группе I, где сыграет против Сенегала, Ирака и Норвегии.