Мадонна, Шакира и BTS устроят историческое шоу в финале ЧМ-2026

ФИФА организует масштабное музыкальное шоу с участием Мадонны, Шакиры и BTS во время финала чемпионата мира-2026.
Как сообщает İdman.Biz, выступление состоится 19 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси в перерыве финального матча турнира.
Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА проведет музыкальное шоу в формате "Супербоул" прямо во время паузы решающей встречи.
По информации источника, общая продолжительность выступлений Мадонны, Шакиры и BTS составит 11 минут. Куратором программы станет солист группы Coldplay Крис Мартин.
Также сообщается, что мероприятие пройдет в поддержку проекта FIFA Global Citizen Education Fund. Фонд намерен собрать 100 миллионов долларов (170 миллионов манатов) для расширения доступа детей к образованию и футболу.
Отметим, что Шакира уже не раз становилась музыкальным символом чемпионатов мира, однако участие Мадонны и BTS выводит финал ЧМ-2026 на совершенно другой уровень глобального шоу.