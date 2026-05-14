Мадонна, Шакира и BTS устроят историческое шоу в финале ЧМ-2026

ФИФА организует масштабное музыкальное шоу с участием Мадонны, Шакиры и BTS во время финала чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, выступление состоится 19 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси в перерыве финального матча турнира.

Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА проведет музыкальное шоу в формате "Супербоул" прямо во время паузы решающей встречи.

По информации источника, общая продолжительность выступлений Мадонны, Шакиры и BTS составит 11 минут. Куратором программы станет солист группы Coldplay Крис Мартин.

Также сообщается, что мероприятие пройдет в поддержку проекта FIFA Global Citizen Education Fund. Фонд намерен собрать 100 миллионов долларов (170 миллионов манатов) для расширения доступа детей к образованию и футболу.

Отметим, что Шакира уже не раз становилась музыкальным символом чемпионатов мира, однако участие Мадонны и BTS выводит финал ЧМ-2026 на совершенно другой уровень глобального шоу.