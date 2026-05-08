Конец эпохи: ФИФА прекращает сотрудничество с Panini спустя более полувека

Сотрудничество между ФИФА и производителем футбольных наклеек Panini завершится после чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Партнерство длилось более 50 лет - первый официальный альбом Panini вышел перед чемпионатом мира 1970 года в Мексике. Сейчас его стоимость на интернет-аукционах достигает 11 тысяч евро.

Разрыв отношений объясняется заключением контракта с компанией Fanatics. Именно она займется выпуском коллекционной продукции для турниров под эгидой ФИФА, начиная с 2031 года.

Инфантино отметил, что новое партнерство поможет вывести взаимодействие болельщиков с футболом на новый уровень и станет дополнительным источником дохода для развития игры.

