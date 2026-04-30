Инфантино подтвердил, что сборная Ирана примет участие в ЧМ-2026 и сыграет в США

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конгрессе организации высказался относительно участия сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

"Иран примет участие в чемпионате мира 2026 года и проведет свои матчи в США.

Причина очень проста. Мы должны объединяться и поддерживать связь с людьми. ФИФА объединяет мир. Всегда должны помнить о позитивном настрое", — приводит слова Инфантино İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

На групповом этапе мирового первенства иранская национальная команда проведет два матча в Лос-Анджелесе. Еще одна игра состоится в Сиэтле.