Инфантино подтвердил, что сборная Ирана примет участие в ЧМ-2026 и сыграет в США

30 Апреля 2026 22:36
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конгрессе организации высказался относительно участия сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

"Иран примет участие в чемпионате мира 2026 года и проведет свои матчи в США.

Причина очень проста. Мы должны объединяться и поддерживать связь с людьми. ФИФА объединяет мир. Всегда должны помнить о позитивном настрое", — приводит слова Инфантино İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

На групповом этапе мирового первенства иранская национальная команда проведет два матча в Лос-Анджелесе. Еще одна игра состоится в Сиэтле.

Новости по теме

Очоа завершит карьеру после чемпионате мира-2026
19:12
ЧМ-2026

Очоа завершит карьеру после чемпионате мира-2026

Для вратаря это будет шестой ЧМ в профессиональной карьере
На ЧМ-2026 будут удалять игроков, прикрывающих рот во время конфликтов - СМИ
28 Апреля 22:56
ЧМ-2026

На ЧМ-2026 будут удалять игроков, прикрывающих рот во время конфликтов - СМИ

Президент ФИФА Джанни Инфантино официально сообщит об этих изменениях на конгрессе организации в Ванкувере
Состав сборной Германии на ЧМ-2026 объявят позже изначальной даты - СМИ
28 Апреля 20:00
ЧМ-2026

Состав сборной Германии на ЧМ-2026 объявят позже изначальной даты - СМИ

Нагельсман хочет дождаться окончания сезона Бундеслиги
Теперь болеют все: adidas создал джерси для собак к ЧМ-2026
28 Апреля 19:26
ЧМ-2026

Теперь болеют все: adidas создал джерси для собак к ЧМ-2026

Футболки для четвероногих болельщиков вдохновлены домашними комплектами форм сборных Мексики, Колумбии, Аргентины и Японии
Иран сыграет на ЧМ-2026? — Заявление посла
28 Апреля 13:53
ЧМ-2026

Иран сыграет на ЧМ-2026? — Заявление посла

Моджтаба Демирчилу прокомментировал планы сборной на ЧМ-2026
Арбитра ЧМ-2026 задержали по подозрению в домогательствах
28 Апреля 12:57
ЧМ-2026

Арбитра ЧМ-2026 задержали по подозрению в домогательствах

Рефери отстранен от матчей до завершения расследования

Самое читаемое

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты
28 Апреля 20:34
Гребля

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В мероприятии приняли участие официальные лица и представители спортивного сообщества

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
28 Апреля 15:38
Азербайджанский футбол

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

В настоящее время в Европе нет таких клубов, которые могут добиться столь уникального результата