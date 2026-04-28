Теперь болеют все: adidas создал джерси для собак к ЧМ-2026

28 Апреля 2026 19:26
Компания adidas представила джерси для собак в стиле форм команд, которые примут участие в чемпионате мира 2026 года. Как сообщает İdman.Biz, в ассортименте представлены джерси для животных, вдохновленные домашними комплектами форм сборных Мексики, Колумбии, Аргентины и Японии.

"Футболки для домашних животных повторяют дизайн домашней формы ЧМ-2026, сочетая исторические визуальные элементы и традиции с современной, прогрессивной эстетикой.

Разработанные специально для четвероногих болельщиков, эти футболки украшены термотрансферной эмблемой федерации и логотипом adidas, обеспечивая аккуратный и премиальный внешний вид, а также комфортную посадку для питомцев разных размеров.

Коллекция будет доступна с 1 мая в Северной Америке, Латинской Америке, Японии, Китае, Вьетнаме, на Филиппинах и в Индонезии", – говорится в пресс-релизе.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Всего на чемпионате мира выступят 48 команд.

