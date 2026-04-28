Состав сборной Германии на ЧМ-2026 объявят позже изначальной даты - СМИ

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман огласит состав национальной команды для участия в чемпионате мира — 2026 позже изначальной даты, а именно 21 мая, а не 12, как ожидалось ранее. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Germany.

По данным источника, специалист хочет дождаться окончания сезона Бундеслиги, чтобы собрать как можно больше информации о состоянии потенциальных кандидатов на включение в состав сборной. Сборы национальной команды перед мировым первенством также будут отложены.

На чемпионате мира — 2026 сборная Германии сыграет в группе Е с национальными командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

