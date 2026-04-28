28 Апреля 2026
Иран сыграет на ЧМ-2026? — Заявление посла

28 Апреля 2026 13:53
Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу заявил, что Тегеран не выдвигал специальных условий для участия национальной сборной в чемпионате мира по футболу 2026 года.

"Мы не выдвигали никаких особых условий. Подготовка продолжается, команда уже начала учебно-тренировочные сборы. Надеемся, что на чемпионате мира будут обеспечены безопасные и нормальные условия, и наша команда, как и другие сборные, примет участие в турнире", - подчеркнул дипломат в беседе с Report.

Он добавил, что Иран намерен участвовать в соревнованиях в рамках международных правил.

Отметим, чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В турнире выступят 48 сборных.

Новости по теме

Арбитра ЧМ-2026 задержали по подозрению в домогательствах
12:57
ЧМ-2026

Арбитра ЧМ-2026 задержали по подозрению в домогательствах

Рефери отстранен от матчей до завершения расследования

ФИФА готовит рекордные выплаты участникам чемпионата мира
10:26
ЧМ-2026

ФИФА готовит рекордные выплаты участникам чемпионата мира

Доходы турнира могут превысить 11 миллиардов долларов

Марио Балотелли обрушился на молодежь после провала Италии
27 Апреля 13:26
ЧМ-2026

Марио Балотелли обрушился на молодежь после провала Италии

Экс-форвард сборной Италии жестко высказался после провала команды в отборе на ЧМ-2026

ФИФА отклонила идею замены Ирана на Италию на ЧМ-2026
25 Апреля 10:26
ЧМ-2026

ФИФА отклонила идею замены Ирана на Италию на ЧМ-2026

Тегеран подтвердил полную готовность к турниру
Федерация футбола Италии готовит официальное предложение Гвардиоле
25 Апреля 09:57
ЧМ-2026

Федерация футбола Италии готовит официальное предложение Гвардиоле

Тренер "Манчестер Сити" может возглавить четырехкратных чемпионов мира

Марко Рубио: "США не запрещали сборной Ирана приезжать на ЧМ-2026"
24 Апреля 18:14
ЧМ-2026

Марко Рубио: "США не запрещали сборной Ирана приезжать на ЧМ-2026"

Госсекретарь США прокомментировал ситуацию вокруг участия иранской команды в чемпионате мира

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков