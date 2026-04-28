Иран сыграет на ЧМ-2026? — Заявление посла

Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу заявил, что Тегеран не выдвигал специальных условий для участия национальной сборной в чемпионате мира по футболу 2026 года.

"Мы не выдвигали никаких особых условий. Подготовка продолжается, команда уже начала учебно-тренировочные сборы. Надеемся, что на чемпионате мира будут обеспечены безопасные и нормальные условия, и наша команда, как и другие сборные, примет участие в турнире", - подчеркнул дипломат в беседе с Report.

Он добавил, что Иран намерен участвовать в соревнованиях в рамках международных правил.

Отметим, чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В турнире выступят 48 сборных.