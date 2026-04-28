28 Апреля 2026
RU

Арбитра ЧМ-2026 задержали по подозрению в домогательствах

ЧМ-2026
Новости
28 Апреля 2026 12:57
21
Арбитра ЧМ-2026 задержали по подозрению в домогательствах

Футбольный арбитр уровня УЕФА задержан в Великобритании по подозрению в неподобающем поведении в отношении несовершеннолетнего.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, инцидент произошел в одном из отелей. По информации источника, судья начал разговор с подростком в общественной зоне гостиницы, после чего попытался прикоснуться к нему и пригласить в свой номер.

После этого арбитр покинул отель, обслужил матч еврокубков, а затем вернулся, где был задержан в присутствии представителей УЕФА.

После допроса его отпустили под залог. Источник утверждает, что этот рефери входил в список судей, назначенных на матчи чемпионата мира 2026 года.

ФИФА заявила, что до завершения расследования он не будет работать на турнирах под эгидой организации. УЕФА также выразил серьезную обеспокоенность ситуацией и временно отстранил арбитра от назначений.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Посол Ирана: "Мы не выдвигали особых условий для участия в чемпионате мира"
13:53
ЧМ-2026

Посол Ирана: "Мы не выдвигали особых условий для участия в чемпионате мира"

Моджтаба Демирчилу прокомментировал подготовку сборной к ЧМ-2026
ФИФА готовит рекордные выплаты участникам чемпионата мира
10:26
ЧМ-2026

ФИФА готовит рекордные выплаты участникам чемпионата мира

Доходы турнира могут превысить 11 миллиардов долларов

Марио Балотелли обрушился на молодежь после провала Италии
27 Апреля 13:26
ЧМ-2026

Марио Балотелли обрушился на молодежь после провала Италии

Экс-форвард сборной Италии жестко высказался после провала команды в отборе на ЧМ-2026

ФИФА отклонила идею замены Ирана на Италию на ЧМ-2026
25 Апреля 10:26
ЧМ-2026

ФИФА отклонила идею замены Ирана на Италию на ЧМ-2026

Тегеран подтвердил полную готовность к турниру
Федерация футбола Италии готовит официальное предложение Гвардиоле
25 Апреля 09:57
ЧМ-2026

Федерация футбола Италии готовит официальное предложение Гвардиоле

Тренер "Манчестер Сити" может возглавить четырехкратных чемпионов мира

Марко Рубио: "США не запрещали сборной Ирана приезжать на ЧМ-2026"
24 Апреля 18:14
ЧМ-2026

Марко Рубио: "США не запрещали сборной Ирана приезжать на ЧМ-2026"

Госсекретарь США прокомментировал ситуацию вокруг участия иранской команды в чемпионате мира

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками
26 Апреля 14:35
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками

Клуб намерен провести масштабную чистку состава