Арбитра ЧМ-2026 задержали по подозрению в домогательствах

Футбольный арбитр уровня УЕФА задержан в Великобритании по подозрению в неподобающем поведении в отношении несовершеннолетнего.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, инцидент произошел в одном из отелей. По информации источника, судья начал разговор с подростком в общественной зоне гостиницы, после чего попытался прикоснуться к нему и пригласить в свой номер.

После этого арбитр покинул отель, обслужил матч еврокубков, а затем вернулся, где был задержан в присутствии представителей УЕФА.

После допроса его отпустили под залог. Источник утверждает, что этот рефери входил в список судей, назначенных на матчи чемпионата мира 2026 года.

ФИФА заявила, что до завершения расследования он не будет работать на турнирах под эгидой организации. УЕФА также выразил серьезную обеспокоенность ситуацией и временно отстранил арбитра от назначений.