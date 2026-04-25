ФИФА отклонила идею замены Ирана на Италию на ЧМ-2026

ФИФА выступила с заявлением, в котором исключила возможность замены сборной Ирана на команду Италии в финальной части предстоящего чемпионата мира по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, руководство организации подчеркнуло, что участие иранской сборной в турнире в США, Канаде и Мексике не подлежит обсуждению. Юридический департамент ФИФА пояснил, что регламент чемпионата мира не предусматривает замену участника по политическим мотивам или на основании "исторических заслуг".

Ранее Джанни Инфантино лично подтвердил участие Ирана, выступая на форуме Invest in America и во время недавних встреч с футбольной общественностью:

"Иранская команда приедет, это точно. Команда квалифицировалась исключительно по спортивному принципу и заслужила свое право на участие. Футболисты представляют свой народ, и они должны играть".

Отметим, что с подобной инициативой выступил специальный представитель президента США Дональда Трампа Паоло Дзамполли. Он предлагал наделить четырехкратных чемпионов мира правом участия в турнире без прохождения квалификации. Однако внутри ФИФА данная идея не получила поддержки.

Несмотря на продолжающуюся геополитическую напряженность в отношениях Ирана с США и Израилем, Тегеран подтвердил готовность национальной команды к мундиалю. Сообщается, что сборная планирует выступить на соревнованиях без каких-либо ограничений.