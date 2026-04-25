25 Апреля 2026
ФИФА отклонила идею замены Ирана на Италию на ЧМ-2026

25 Апреля 2026 10:26
ФИФА отклонила идею замены Ирана на Италию на ЧМ-2026

ФИФА выступила с заявлением, в котором исключила возможность замены сборной Ирана на команду Италии в финальной части предстоящего чемпионата мира по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, руководство организации подчеркнуло, что участие иранской сборной в турнире в США, Канаде и Мексике не подлежит обсуждению. Юридический департамент ФИФА пояснил, что регламент чемпионата мира не предусматривает замену участника по политическим мотивам или на основании "исторических заслуг".

Ранее Джанни Инфантино лично подтвердил участие Ирана, выступая на форуме Invest in America и во время недавних встреч с футбольной общественностью:

"Иранская команда приедет, это точно. Команда квалифицировалась исключительно по спортивному принципу и заслужила свое право на участие. Футболисты представляют свой народ, и они должны играть".

Отметим, что с подобной инициативой выступил специальный представитель президента США Дональда Трампа Паоло Дзамполли. Он предлагал наделить четырехкратных чемпионов мира правом участия в турнире без прохождения квалификации. Однако внутри ФИФА данная идея не получила поддержки.

Несмотря на продолжающуюся геополитическую напряженность в отношениях Ирана с США и Израилем, Тегеран подтвердил готовность национальной команды к мундиалю. Сообщается, что сборная планирует выступить на соревнованиях без каких-либо ограничений.

İdman.Biz
Новости по теме

Федерация футбола Италии готовит официальное предложение Гвардиоле
09:57
ЧМ-2026

Федерация футбола Италии готовит официальное предложение Гвардиоле

Тренер "Манчестер Сити" может возглавить четырехкратных чемпионов мира

Марко Рубио: "США не запрещали сборной Ирана приезжать на ЧМ-2026"
24 Апреля 18:14
ЧМ-2026

Марко Рубио: "США не запрещали сборной Ирана приезжать на ЧМ-2026"

Госсекретарь США прокомментировал ситуацию вокруг участия иранской команды в чемпионате мира
Пеп Гвардиола может возглавить сборную Италии
24 Апреля 16:31
ЧМ-2026

Пеп Гвардиола может возглавить сборную Италии

Испанский специалист готов рассмотреть предложение Итальянской федерации футбола
Дональд Трамп счел интересной замену Ирана на Италию на ЧМ-2026
24 Апреля 10:31
ЧМ-2026

Дональд Трамп счел интересной замену Ирана на Италию на ЧМ-2026

Президент США назвал интересной идею допустить сборную Италии к участию в чемпионате мира вместо команды Ирана
Юлиан Нагельсманн готов уйти из сборной Германии ради АПЛ
24 Апреля 10:16
ЧМ-2026

Юлиан Нагельсманн готов уйти из сборной Германии ради АПЛ

"Красные дьяволы" начали переговоры с наставником Бундестим перед ЧМ-2026
Италия возмущена предложением заменить Иран на чемпионате мира по футболу - ОБНОВЛЕНО
24 Апреля 05:10
ЧМ-2026

Италия возмущена предложением заменить Иран на чемпионате мира по футболу - ОБНОВЛЕНО

Ранее спецпосланник Трампа предложил заявить сборную Италии на турнир вместо иранцев

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
23 Апреля 00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"
Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
24 Апреля 15:46
Шахматы

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Новоиспеченный вице-чемпион Европы поделился впечатлениями от недавнего первенства континента