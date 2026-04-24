Дональд Трамп счел интересной замену Ирана на Италию на ЧМ-2026

24 Апреля 2026 10:31
Президент США Дональд Трамп поддержал предложение заменить сборную Ирана на команду Италии в финальной части чемпионата мира 2026 года. С данной инициативой в ФИФА обратился специальный посланник главы государства Паоло Дзамполли.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Financial Times, сборная Италии не смогла квалифицироваться на турнир по спортивному принципу. Предложение Дзамполли рассматривается как попытка восстановить отношения между Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Разногласия возникли после критики американского лидера в адрес папы римского Льва XIV в контексте военного конфликта с Ираном.

"Я об этом особо не думаю. Интересный вопрос. Знаете что, дайте мне немного над этим подумать", - ответил Трамп на вопросы журналистов в Белом доме.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи примут стадионы США, Мексики и Канады.

Новости по теме

Юлиан Нагельсманн готов уйти из сборной Германии ради АПЛ
10:16
ЧМ-2026

Юлиан Нагельсманн готов уйти из сборной Германии ради АПЛ

"Красные дьяволы" начали переговоры с наставником Бундестим перед ЧМ-2026
Италия возмущена предложением заменить Иран на чемпионате мира по футболу - ОБНОВЛЕНО
05:10
ЧМ-2026

Италия возмущена предложением заменить Иран на чемпионате мира по футболу - ОБНОВЛЕНО

Ранее спецпосланник Трампа предложил заявить сборную Италии на турнир вместо иранцев

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Буффон до сих пор не верит, что Италия может остаться без ЧМ-2026
22 Апреля 16:32
ЧМ-2026

Буффон до сих пор не верит, что Италия может остаться без ЧМ-2026

Легендарный вратарь сравнил такой сценарий с нашествием инопланетян
Джанни Инфантино назвал причину рекордных цен на билеты ЧМ-2026
18 Апреля 18:19
ЧМ-2026

Джанни Инфантино назвал причину рекордных цен на билеты ЧМ-2026

Глава ФИФА подчеркнул, что турнир является единственным финансовым ресурсом организации
Оливер Кан: "В США происходит то, что не совпадает с нашими ценностями"
17 Апреля 14:56
ЧМ-2026

Оливер Кан: "В США происходит то, что не совпадает с нашими ценностями"

Экс-вратарь сборной Германии поделился критическим мнением о предстоящем чемпионате мира

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
23 Апреля 00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"
Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"