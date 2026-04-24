Дональд Трамп счел интересной замену Ирана на Италию на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение заменить сборную Ирана на команду Италии в финальной части чемпионата мира 2026 года. С данной инициативой в ФИФА обратился специальный посланник главы государства Паоло Дзамполли.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Financial Times, сборная Италии не смогла квалифицироваться на турнир по спортивному принципу. Предложение Дзамполли рассматривается как попытка восстановить отношения между Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Разногласия возникли после критики американского лидера в адрес папы римского Льва XIV в контексте военного конфликта с Ираном.

"Я об этом особо не думаю. Интересный вопрос. Знаете что, дайте мне немного над этим подумать", - ответил Трамп на вопросы журналистов в Белом доме.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи примут стадионы США, Мексики и Канады.