Назван главный фаворит чемпионата мира 2026 года

Эксперты The Athletic представили рейтинг национальных команд, которые примут участие в чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, первое место в списке заняла сборная Испании, которую аналитики считают главным фаворитом предстоящего мундиаля.

На второй позиции расположилась действующий чемпион мира - сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси. Тройку лучших замкнула команда Франции.

В десятку сильнейших также вошли Бразилия, Нидерланды, Англия, Португалия, Германия, Колумбия и Хорватия.

Сборная Марокко заняла 11-е место, Уругвай - 12-е, а США расположились на 23-й строчке. Сборная Узбекистана оказалась на 45-м месте рейтинга.

Чемпионат мира 2026 года стартует 11 июня и пройдет на полях США, Канады и Мексики.