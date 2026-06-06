Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана

Состав сборной Азербайджана по футболу, продолжающей учебно-тренировочные сборы в Австрии, сократился на двух игроков.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, расположение национальной команды покинули защитник Антон Кривоцюк и полузащитник Абдулла Хайбулаев.

Причины их исключения из состава сборной в сообщении ассоциации не уточняются.

Кривоцюк является одним из наиболее опытных футболистов нынешней сборной Азербайджана. Защитник регулярно привлекался к матчам национальной команды и на протяжении последних лет входил в число основных кандидатов на место в центре обороны.

Сборная Азербайджана находится на учебно-тренировочных сборах в Австрии в рамках подготовки к предстоящим международным матчам. Ожидается, что в ближайшее время тренерский штаб определится с окончательным составом команды на ближайшие встречи.

Вчера сборная Азербайджана в Венгрии в товарищеском матче проиграла команде Мальты (0:2). Следующий товарищеский матч национальная команда проведет 9 июня в Сан-Марино с одноименной сборной.