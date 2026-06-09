Хет-трик Олисе принес Франции победу над Северной Ирландией - ВИДЕО

Сборная Франции одержала победу над Северной Ирландией в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Декатлон Арена - Пьер-Моруа" завершилась со счетом 3:1 в пользу французской команды.

Главным героем матча стал Майкл Олисе. Полузащитник открыл счет на 43-й минуте, вскоре после перерыва оформил дубль, а на 75-й минуте поставил точку в игре, записав на свой счет хет-трик.

Единственный мяч Северной Ирландии на 64-й минуте забил Патрик Келли.

Сборная Франции примет участие в чемпионате мира 2026 года и выступит в группе I вместе с командами Сенегала, Ирака и Норвегии. Северная Ирландия не сумела квалифицироваться на турнир, уступив Италии в полуфинале европейского плей-офф со счетом 0:2.