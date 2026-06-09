Сборная Нидерландов потеряла основного вратаря перед чемпионатом мира

Сборная Нидерландов столкнулась с кадровыми проблемами за несколько дней до старта чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, основной голкипер команды Барт Вербрюгген получил травму в товарищеском матче против Узбекистана и не смог продолжить игру.

Инцидент произошел во втором тайме встречи. Главный тренер нидерландцев Рональд Куман был вынужден провести замену, выпустив на поле Марка Флеккена.

О степени серьезности повреждения Вербрюггена пока не сообщается. В ближайшее время футболист пройдет дополнительное медицинское обследование.

Ранее сборная Нидерландов уже понесла потерю перед мировым первенством. Стало известно, что защитник Юррьен Тимбер не сможет принять участие в турнире из-за травмы.

Свой первый матч на чемпионате мира 2026 года команда Рональда Кумана проведет 14 июня против сборной Японии.