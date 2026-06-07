Азербайджанские гимнасты поборются за медали Кубка мира в Баку

Сегодня в Баку определятся победители и призеры Кубка мира по акробатической и аэробной гимнастике.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительный день соревнований, проходящих на Национальной гимнастической арене, азербайджанские спортсмены выступят в финалах и поборются за медали.

В акробатической гимнастике в решающий этап пробилась женская группа в составе Анахиты Башири, Назрин Зейниевой и Захры Рашидовой, набравшая 57,370 балла. В мужских парах за награды поспорят Сеймур Джафаров и Расул Сеидли, квалифицировавшиеся в финал с результатом 54,300 балла.

В аэробной гимнастике путевку в финал завоевал смешанный дуэт Мадины Мустафаевой и Владимира Долматова, получивший 18,550 балла. В соревнованиях троек за медали также выступят Лейла Беджанова, Арзу Агаева и Хадиджа Гулиева, набравшие 17,088 балла.

По итогам финальных выступлений станут известны обладатели наград Кубка мира, проходящего в столице Азербайджана.