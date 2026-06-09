Игроков сборной Узбекистана подвергли жесткому досмотру в Нью-Йорке - ВИДЕО

Сборная Узбекистана столкнулась с повышенными мерами безопасности перед товарищеским матчем против Нидерландов в Нью-Йорке.

Как сообщает İdman.Biz, по прибытии на стадион игроки, тренеры и представители команды прошли тщательный досмотр со стороны полиции.

Для проверки использовались служебная собака и металлодетекторы. Членам узбекской делегации пришлось оставить свои личные вещи на земле до завершения всех процедур безопасности.

Лишь после детального досмотра команда получила разрешение пройти на арену и начать подготовку к матчу.

Отметим, что Узбекистан уступил Нидерландам со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+8-й минуте.

Сборная Узбекистана выступит на чемпионате мира 2026 года. На групповом этапе турнира команда сыграет против сборных Колумбии, Португалии и ДР Конго.