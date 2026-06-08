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Мбаппе назвал лучшего бомбардира чемпионата мира 2026 года

ЧМ-2026
Новости
8 Июня 2026 12:08
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Мбаппе назвал лучшего бомбардира чемпионата мира 2026 года

Нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе уверен, что станет лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, французскому форварду предложили выбрать футболиста, который, по его мнению, забьет больше голов на предстоящем мундиале.

Сначала Мбаппе отдал предпочтение Ламину Ямалю в сравнении с Эрлингом Холандом. Затем он выбрал Винисиуса Жуниора, поставив его выше Ямаля и Харри Кейна.

После этого француз заявил, что Лионель Месси забьет больше Винисиуса, а Криштиану Роналду превзойдет по этому показателю аргентинца.

В финальном сравнении Мбаппе предложили выбрать между Криштиану Роналду и самим собой. Форвард "Реала" без колебаний назвал собственную кандидатуру.

Таким образом, Мбаппе считает себя главным претендентом на звание лучшего бомбардира чемпионата мира 2026 года.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

İdman.Biz
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