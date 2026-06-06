Аргентинские болельщики проехали 17 тысяч км на велосипедах ради ЧМ

Трое аргентинских болельщиков добрались до Канзас-Сити на велосипедах, чтобы поддержать сборную Аргентины на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Infobae, Мигель Силио, Висенте Конкулини и Яманду Мартинес преодолели около 17 тысяч километров и пересекли 17 стран.

Путешествие началось 16 августа 2025 года в аргентинском городе Гуалегуайчу. За почти 10 месяцев болельщики проехали через страны Южной и Центральной Америки, прежде чем добрались до США.

По прибытии в Канзас-Сити аргентинцев встретили представители сборной. С ними пообщались главный тренер Лионель Скалони, члены тренерского штаба Пабло Аймар, Вальтер Самуэль и Роберто Айяла, а также президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия.

Тапия отдельно отметил преданность болельщиков, назвав их путешествие примером страсти аргентинцев к национальной команде.

Во время маршрута фанаты столкнулись не только с физическими трудностями, но и с опасными эпизодами. В Эквадоре и Колумбии им приходилось менять путь из-за ситуации с безопасностью. Кроме того, на маршруте были горные участки, жара, усталость и постоянная неопределенность дороги.

Одним из запоминающихся моментов поездки стала встреча с легендой аргентинского баскетбола Ману Жинобили в Сан-Антонио. Болельщики связались с ним через соцсети, после чего встретились лично и пообщались за кофе и мате.

Напомним, что сборная Аргентины начнет защиту титула чемпиона мира 16 июня матчем против Алжира в Канзас-Сити. Также в группе аргентинцы сыграют с Австрией и Иорданией.